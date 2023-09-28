Playfina Partners — прямой рекламодатель, предлагающий зарабатывать в гемблинг вертикали с брендом Playfina Casino. Проект создан усилиями аффилиатов, поэтому компания предлагает все необходимые условия и инструменты для заработка: от помощи со связками и промо материалами до конкурсов и индивидуальных условий.

Magic Click — партнёрская сеть в гемблинг вертикали. Компания работает с 2021 года и предлагает прямые офферы. Модели работы: CPL и CPA. Ставки могут достигать $28 по CPL и $280 по CPA.

GETPROFIT – партнёрская программа от брокера ExpertOption. Компания работает в финансовой вертикали с 2016 года и предлагает аффилиатам прямой оффер от официального рекламодателя. Модели работы: CPA и RevShare. Ставки могут достигать до 80% по RevShare, а для CPA они определяются индивидуально.

Leadgid — партнёрская сеть для заработка в финансовой и e-commerce вертикалях. Основные модели работы — CPA и CPL. Минимальная выплата — 4000 RUB. ГЕО — 32 страны мира. Количество офферов — 500+.

AffMamba — партнёрская сеть для монетизации трафика в гемблинге, беттинге и бинарных опционах. Компания работает с 2021 года, а в 2022 — вышла в паблик и открыла возможность регистрации любому арбитражнику или медиабайеру. Основные модели работы — CPA и RevShare. Ставки достигают 300 USD (CPA) и 60% (RevShare).

Fonbet Partners — партнерская программа с лицензированным продуктом, предлагающая арбитражникам и вебмастерам прямые офферы в вертикалях беттинг и гемблинг. Компания принимает трафик из РФ, Казахстана и Белоруссии. Площадка предлагает несколько моделей выплат (СРА, RS и гибрид), промо материалы и in-house офферы, а также принимает трафик из большинства источников.

CpaRoll — партнерская сеть, основанная командой RollerAds. Компания предлагает партнерам 400+ офферов в любом ГЕО. Доступно несколько крупных вертикалей, в том числе антивирусы, свипстейки, утилиты и VPN. CpaRoll предоставляет промо материалы, детальную аналитику, кастомизированные постбэки и бонусы партнерам.

Dragon Partners — партнерская программа и прямой рекламодатель, зарабатывающий в гемблинг-вертикали в странах СНГ. Их основным оффером является казино DragonMoney. Компания делает выплаты по CPA, RevShare или Hybrid в рублях через разные платежные системы и в крипте. Для партнеров есть реферальная программа и сезонные акции.

DEPHOUSE — партнерская программа, предлагающая как прямой продукт, так и ресейл офферы в вертикали гемблинг. Компания предлагает необходимые условия и инструменты для заработка: помощь и советы по офферам, интересные ГЕО, детальную аналитику и саппорт. Основные модели оплаты: CPA и RevShare, минимальная сумма для вывода — $50.

Affastra — партнерская сеть для монетизации трафика в гемблинг и беттинг вертикали по всему миру. Компания предлагает 130+ прямых офферов, готовые промо материалы, персональные бонусы и повышение ставок при хороших объемах и качественном трафике.

Megapari Partners — партнерская программа для монетизации трафика в гемблинге. Компания предлагает аффилиатам 80+ офферов по всем ГЕО с лицензией Кюрасао и готова принимать почти любой трафик, кроме брендированного. Также в распоряжении арбитражников готовые промо материалы и детальная аналитика. Партнер может вывести деньги с игрового аккаунта в любой валюте, в том числе в крипте, любым доступным для игроков в его ГЕО методом.

Лига Ставок — партнерская программа с лицензированным продуктом, предлагающая аффилиатам прямые офферы в вертикали беттинг. Компания принимает трафик из РФ, предлагает несколько моделей выплат (СРА, RS и гибрид), готовые промо материалы, детальную аналитику и принимает трафик из большинства источников.

Yellana — партнерская сеть, предлагающая 300+ офферов во многих вертикалях, в том числе в «вечнозеленых» — гемблинг и беттинг, софт и утилиты. В коллекции компании есть как прямые, так и эксклюзивные ресейл офферы под любое ГЕО и источник трафика. Партнерам предлагают бесплатные креативы и профессиональную поддержку менеджера.

Advertise — это партнерская сеть с прямыми офферами от рекламодателей, которая на рынке с 2015 года. В базе Advertise доступно более 1300 офферов. Компания работает с любыми ГЕО и во всех вертикалях, кроме нутры и товарки. Из моделей работы в Advertise доступны CPA, CPL, CPS и RevShare.

PARI Affiliates — партнерская программа, основанная в связке с букмекерской компанией PARI (ранее Paribet) в 2022 году. Программа предлагает аффилиатам отборные betting офферы напрямую от рекламодателей. PARI Affiliates предоставляет одну из лучших ставок на рынке, хороший конверт, кастомные промо материалы, прямые офферы и подробную статистику.

Sapphirebet Partners — партнерская программа и прямой рекламодатель в гемблинг и беттинг нишах, предлагающий для работы офферы в трех ГЕО: Бразилия, Индия и Мексика. Компания принимает любой тип трафика, предлагает аффилиатам промоматериалы для работы и проводит выплаты более чем 30 методами как в фиате, так и в крипте.

1xslots Partners — прямой рекламодатель, предлагающий монетизировать почти любой тип трафика в гемблинге по всему миру. Сотрудничать с компанией можно по RevShare, CPA, Hybrid и CPM и получать выплаты как в фиате, так и в крипте. Партнерская программа предоставляет арбитражникам необходимые инструменты для комфортной работы: готовые промо материалы, подробную аналитику, индивидуальные условия, акции.

MEGAPARTNERS — прямой рекламодатель, предлагающий монетизировать трафик в гемблинг вертикали. В партнерской программе 6 собственных продуктов. Основные модели сотрудничества: RevShare, CPA и Hybrid. На платформе доступны встроенный трекер и готовые промо материалы и лендинги, а также есть высокий агрессивный бонус на первый депозит.

One Partners — партнерская СРА-сеть, монетизирующая трафик в гемблинг и беттинг вертикалях. У нее более 250 прямых офферов по всему миру. Компания принимает разный трафик, от TikTok и FB* до стримов и инфлюенса. В распоряжении арбитражников бесплатные промоматериалы, приложения, реферальная программа и саппорт.

The Limited Club — партнерская сеть, монетизирующая трафик в вертикалях гемблинг и беттинг. Компания предлагает 200+ прямых офферов, в основном на Tier-1, но также есть и локальные предложения на Tier-3 ГЕО, включая эксклюзивы. Модели сотрудничества — CPA, RevShare, Hybrid, а вывести заработанные средства можно в крипте.

CPA сети в аффилейт бизнесе: как заработать и какие партнерки использовать

CPA-сеть — популярный инструмент в арбитраже трафика. У него есть ряд преимуществ, которые делают его привлекательным. CPA-сети предполагают широкий выбор предложений в различных нишах. Выплаты происходят за определенные действия: заполнение формы, покупка, регистрация. CPA-сети обладают удобным интерфейсом и всеми необходимыми для работы инструментами. Благодаря этому начинающие арбитражники могут быстро запускать кампании и отслеживать их эффективность. Рассказываем, как успешно зарабатывать на CPA-сетях в аффилейт бизнесе.

Что такое CPA-сети?

CPA-сети — это интернет-площадки, которые помогают рекламодателям и вебмастерам сотрудничать. Компании хотят, чтобы на их сайт переходили новые пользователи. Им важно, чтобы аудитория совершала целевые действия: заполняла анкеты, оставляла заявки, покупала товары. Задача вебмастера — привлечь таких пользователей.

CPA-сети — посредники между рекламодателями и исполнителями. Они предоставляют компаниям место для публикации объявлений, а вебмастерам — выбор рекламного предложения.

Оплата обычно происходит за целевое действие:

Покупку товаров или услуг

Оформление заказа

Заполнение формы

Загрузку файлов

Просмотр видео

Прохождение теста

Подписку на рассылку

Звонки

Загрузку приложения

Регистрацию на сайте

Как развивались CPA-сети?

CPA — это модель выплат (англ. cost per action), которая позволяет рекламодателям платить только за конкретные действия, совершенные пользователем на сайте или в приложении: заполнение формы, подписка на рассылку, покупка товара и так далее.

CPA-сети — это посредники между рекламодателями и арбитражниками, которые помогают привлекать новых клиентов. Они начали развиваться, когда у компаний появилась потребность привлекать новых клиентов через интернет. CPA-сети предоставляют рекламодателям возможность устанавливать желаемые цели, а затем платить аффилиатам за их достижение.

Развитие CPA-сетей связано с развитием интернета и онлайн-маркетинга. Благодаря возможности отслеживать и измерять результаты кампаний в режиме реального времени рекламодатели и партнеры получают точную информацию об эффективности своих действий.

Сегодня CPA-сети — важный инструмент в партнерском маркетинге. С его помощью можно также составить аналитику и отчетность для рекламной стратегии и оптимизировать ее результаты. CPA-сети помогают партнерам монетизировать трафик и получать доход за действия пользователя.

CPA-сети стали важным инструментом для рекламодателей и аффилиатов. Они нужны, чтобы эффективно продвигать товары и услуги и получать прибыль.

Как начать зарабатывать на CPA-сетях?

Чтобы начать зарабатывать с помощью CPA-сетей, вам необходимо выполнить следующие шаги:

Зарегистрируйтесь в CPA-сети. Выберите подходящую сеть и создайте аккаунт, чтобы запустить рекламную кампанию

Изучите предложения. У каждой CPA-сети есть свой выбор рекламных предложений от различных кампаний. Ознакомьтесь с ними, чтобы найти лучший вариант

Выберите источник трафика. Чтобы продвигать оффер, необходимо привлекать целевой трафик. Например, вы можете использовать контекстную рекламу, таргет, SEO, социальные сети

Разместите рекламу. Опубликуйте объявления на сайте, в блоге или на другой подходящей платформе

Отслеживайте результаты. Важно следить за результатами своих кампаний, чтобы понимать, какие подходы работают лучше всего

Вот несколько советов, которые помогут вам начать зарабатывать с помощью CPA-сетей:

Выберите нишу. Специализируйтесь на одной или нескольких вертикалях, чтобы лучше понимать целевую аудиторию и ее потребности

Создавайте качественный контент. Ваши рекламные публикации должны быть интересным и полезным для пользователей

Продвигайте свой контент. Используйте различные способы продвижения объявлений. Это поможет привлечь больше трафика

Тестируйте разные подходы. Не бойтесь пробовать разные способы продвижения. Благодаря этому вы сможете найти то, что работает лучше всего

Стратегии продвижения с помощью CPA-сетей

Используйте вводную страницу, которую видит пользователь перед тем, как попасть на веб-сайт. Она должна быть яркой. Например, добавьте на нее видео, музыку и графику. Этот тип продвижения идеально подходит для продуктов, которые хорошо знакомы аудитории.

Еще один вариант — продвижение через страницу продаж. На ней обычно находится гораздо больше информации о продукте, чем на других частях сайта. Часто на этой странице можно оставить отзыв, совершить покупку или подписаться на рассылку.

Вы также можете использовать нативную рекламу. Это формат рекламы, при которой объявление незаметно вписано в сайт или блог. Такой тип продвижения больше нравится пользователям, потому что не вызывает раздражения.

Также очень важно прислушиваться к советам аффилиейт-менеджера. Он поможет вам максимизировать конверсию, предоставит дополнительную информацию о бренде и сориентируют в обновлениях CPA-сети

Трудности в работе с CPA-сетями

При работе с CPA-сетями в аффилейт бизнесе могут возникнуть следующие проблемы:

Низкое качество трафика. При работе с CPA-сетями можно использовать различные источники трафика, но не все из них качественные. Скорее всего, вам придется вначале потратиться на тестирование, чтобы выйти на стабильный доход

Проблемы с выплатами. Иногда у арбитражников возникают проблемы с выплатами со стороны CPA-сети. Это может негативно отразиться на вашем заработке и на других рекламных кампаниях

Несоблюдение правил. Каждая CPA-сеть имеет свои правила, которые необходимо соблюдать. Нарушение может привести к негативным последствиям: блокировке аккаунта или отказам в выплатах

Конкуренция. Необходимо разработать эффективную стратегию и постоянно улучшать свои результаты, чтобы выделяться на фоне других

Преимущества работы с CPA-сетями

Вот некоторые преимущества CPA-сетей:

Широкий выбор предложений. CPA-сети предлагают большое количество офферов от различных рекламодателей. Это позволяет аффилиатам выбирать наиболее подходящие варианты для своей аудитории

Выгодная комиссия. CPA-сети предлагают аффилиатам комиссию за каждое совершенное действие: покупка, подписка или заполнение формы. Это помогает арбитражникам получать высокую прибыль

Гибкость и масштабируемость. CPA-сети позволяют аффилиатам работать с несколькими рекламодателями одновременно и оптимизировать кампании для максимальной эффективности

Надежность и безопасность. CPA-сети контролируют рекламодателей и мониторят офферы, чтобы обеспечить безопасность и надежность для партнеров. Это важно для качества рекламы и предотвращения мошенничества

Как рассчитать цену за целевое действие?

Цена за действие в CPA-сети рассчитывается по формуле:

CPA = Стоимость рекламы / Количество целевых действий

Если потратить на рекламу 100 000 рублей и получить 5000 целевых действий, то получится, что CPA составляет 20 рублей.

Цену на рекламу определяют расходы на объявления, оплата трафика и комиссия CPA-сети. Количество целевых действий — это аудитория, зашедшая на сайт и совершившая целевое действие.

CPA может меняться в зависимости от нескольких показателей:

Целевые действия

Тип продукта или услуги

Целевая аудитория

Сезон

Конкуренция

Чем сложнее целевое действие, тем выше его CPA. К примеру, CPA для оформления заказа будет выше, чем для подписки на рассылку.

Партнерские программы

Click2Money Click2Money — это партнерская программа, которая предлагает свыше 200 предложений от рекламодателей из финансовой вертикали. Это не только программа с предложениями от микрофинансовых компаний, но и сообщество вебмастеров, где можно найти советы по арбитражу трафика, а также множество бонусов и возможностей, которые помогут улучшить работу арбитражников. Среди преимуществ партнерской программы можно выделить наличие более 200 уникальных предложений от прямых рекламодателей, раздел инструментов для заработка, магазин, где можно обменять криптовалюту, полученную за пролив определенных офферов на призы, либо вывести на кошелек, а также собственный сервис рассылки SMS, Viber и Whatsapp для монетизации трафика, блог с полезной информацией, а также интеграцию с известными трекинговыми сервисами. CPA-House Это партнерская сеть, которая предлагает различные офферы для заработка денег. Партнерка сотрудничает с огромным количеством рекламодателей, чтобы расширять ассортимент товаров для продвижения. Вебмастера могут выбирать офферы, соответствующее их целевой аудиторией. Партнерская сеть CPA-House предлагает различные инструменты и ресурсы для помощи арбитражникам. Партнерка предоставляет рекламные материалы: баннеры и текстовые объявления. CPA-House также собирает аналитику, чтобы отслеживать эффективность рекламных кампаний. Эта партнерская программа предлагает различные способы выплаты: комиссионные, фиксированные и проценты. MyLead Это международная CPA-сеть, которая предлагает различные инструменты для монетизации трафика и заработка в сети. Это популярная платформа, предлагающая сразу несколько вертикалей для работы: финансы, гемблинг, нутра и многое другое. Одним из основных преимуществ MyLead является их CPA-сеть, которая позволяет вебмастерам получать доход за каждого привлеченного клиента или выполненное действие. Партнерка предлагает высокие комиссионные, гибкие выплаты и различные способы вывода: PayPal, банковские карты и так далее. Кроме CPA-сети, MyLead также предлагает другие инструменты для заработка: реферальная программа, мобильные приложения и партнерские предложения. Эти инструменты помогают вебмастерам оптимизировать трафик и увеличить доходы. Mylead также известен своим сервисом поддержки клиентов. Они предлагают помощь и консультации по всем вопросам, связанным с партнерским маркетингом, и всегда стараются предоставить самые эффективные решения для своих пользователей.

Кейсы и полезные ссылки

Вот примеры успешного заработка на CPA-сетях:

Вывод

CPA-сети предлагают широкий выбор офферов. Партнеры получают выплаты за действия пользователей. Важно выбирать надежные CPA-сети, которые предлагают для продвижения качественные продукты и вовремя выплачивают проценты. Это поможет избежать нерегулярных выплат и неотлаженной работы. Для этого нужно изучать отзывы о различных партнерках прежде, чем начинать сотрудничество с ними.